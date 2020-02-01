أوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلّمي حقيقة ما أوردته وسائل إعلام سورية، حول دعوته مندوب بعثة النظام في الأمم المتحدة بشار الجعفري لحفل عشاء خاص في منزله.
وأكد المعلَّمي أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، وأن الجعفري لم يحضر حفل العشاء الخاص الذي أقامه المعلّمي في منزله على شرف وزير الدولة السعودي فهد المبارك.
وأبان أن الذي حدث أنه في اليوم التالي للحفل الذي أقامه في منزله، كانت هناك ندوة على مستوى الجمعية العامة، حضرها عشرات المندوبين الدائمين، وفي نهاية الندوة دعونا الحاضرين إلى حفل استقبال على شرف الدكتور المبارك لكي يتمكن المدعوون من التعرف عليه، والسفير الجعفري رأى أن يحضر هذا الاستقبال ورحبنا به، ولم تكن هناك دعوة خاصة أو دعوة على العشاء، أو دعوة في إطار خاص.
وقال المعلّمي أنه يتمنى لو كان هذا التقرير صحيحًا، لأن من دواعي السرور أن تعود سوريا إلى الصف العربي وتتوقف عما تقوم به من جرائم تجاه الشعب السوري، مضيفاً: “ولو صح ذلك لكنا أول المرحبين بالسفير الجعفري”.
وفق “أخبار 24”.