تشييع جثمان الطالبة المتوفاة حرقًا داخل شقة قبل شهرين في جازان

شيع أهالي محافظة صامطة بمنطقة جازان أمس الجمعة، جثمان الطالبة بشرى محجب، التي لقيت مصرعها حرقاً داخل إحدى الشقق قبل شهرين.
وأدت الجموع صلاة الجنازة على جثمان الفتاة، قبل دفنها بإحدى مقابر المحافظة، وسط حالة من الحزن والأسى ظهرت على وجوه الأقارب والمشيعين.
وكانت الفتاة قد لقيت مصرعها في نوفمبر العام الماضي، داخل إحدى الشقق بمنطقة جازان، حيث عثر على جـثتها محترقة بالكامل ومتفحمة.
وباشرت حينها النيابة العامة التحقيق مع الفتاة التي خرجت معها “بشرى” في سيارة واحدة كان من المفترض أن تأخذهما لأداء أحد الامتحانات، وقد أوقفت النيابة عدة أشخاص على ذمة التحقيق من بينهم الفتاة التي كانت ترافقها في اليوم الذي توفيت فيه.
وفق “أخبار 24”.