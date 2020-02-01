تمكنت دوريات الأمن بمحافظة الدرب، من ضبط مصنع للخمور في “وادي عتود”، يديره وافدان من جنسية إفريقية، وذلك أثناء قيام الدوريات بمهامها الاعتيادية في تمشيط الأودية والمزارع والمواقع المشبوهة.
وأوضح محافظ الدرب صالح القحطاني، أنه تم ضبط المصنع الواقع في منطقة وعرة بوسط “وادي عتود” بالقرب من بئر قديمة استُخدمت لسحب المياه منها، وتم التحفظ على 17 جركلاً، بها ما يقارب نصف طن من الخمور الجاهزة للترويج.
وأبان أن دوريات المحافظة راقبت الموقع عدة أيام قبل مداهمته، فيما لاذ المروجون بالفرار، مشيراً إلى أنه جرى إتلاف الكميات المضبوطة، وإعداد محضر بالواقعة.
وفق “أخبار 24”.