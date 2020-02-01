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أخبار المناطق > مقاتلات التحالف تشن عدة غارات على معسكرات وتجمعات حوثية بصنعاء والحديدة والجوف
01/02/2020   1:28 م

مقاتلات التحالف تشن عدة غارات على معسكرات وتجمعات حوثية بصنعاء والحديدة والجوف

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نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات تابعة للمليشيات الحوثية، وتجمعات في صنعاء والحديدة والجوف، وذلك أمس الجمعة.

واستهدفت الغارات جبل عطان في صنعاء ومعسكر الصباحة غرب العاصمة، وتعزيزات للمليشيات في ضاحية أرحب شمال العاصمة كانت في طريقها لخطوط المواجهات الدائرة بين المليشيات والجيش الوطني بجبهتي الجوف ونهم.

‎وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان إن المليشيات الحوثية دفعت أمس الأول الخميس بعدد من العناصر للسيطرة على (تبة) قرب خطوط التماس جنوب شرق مدينة الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة، ولكن جميعهم لقوا حتفهم بنيران القوات المشتركة، مشيراً إلى أن جثثهم لا تزال بالموقع.وفق “أخبار 24”.

مقاتلات التحالف تشن عدة غارات على معسكرات وتجمعات حوثية بصنعاء والحديدة والجوف

أخبار المناطق
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