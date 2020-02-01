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اخبار رياضية > قبل ساعات من انتهاء “الشتوية”.. الشباب يصدم النصر في “الصليهم”
01/02/2020   8:25 ص

قبل ساعات من انتهاء “الشتوية”.. الشباب يصدم النصر في “الصليهم”

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أفادت مصادر بأن رئيس نادي الشباب خالد البلطان رفض التنازل عن الفترة المتبقية من عقد اللاعب عبدالمجيد الصليهم لمصلحة النصر، وذلك قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الرياضية”، أن قرار البلطان جاء بعد رفض مدرب الشباب لويس جارسيا بيع عقد اللاعب لحاجته إلى خدماته في الفترة المقبلة.

ونوهت إلى أن إدارة النصر وافقت على كل طلبات الشباب وبينها مبلغ ثلاثة ملايين ريال، والتنازل عن عقد الحارس عبدالله العويشير للشباب.

ولفتت إلى أن قرار الشباب تسبب في تعذر قيد الصليهم بقائمة النصر الآسيوية.

قبل ساعات من انتهاء “الشتوية”.. الشباب يصدم النصر في “الصليهم”

اخبار رياضية
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