نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الكشف عن عدد المصابين في واقعة السيارة التي سقطت بشكل مروع من قمة جبل بجازان
01/02/2020   8:24 ص

الكشف عن عدد المصابين في واقعة السيارة التي سقطت بشكل مروع من قمة جبل بجازان

+ = -
2263

كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصريخي، أن عدد المصابين في واقعة السيارة التي سقطت بشكل مروع من قمة جبل منجد بمحافظة هروب بمنطقة جازان والتي ظلت تتقلب على المنحدر لمسافة طويلة حتى استقرت أسفله، مبيناً أن هناك 5 إصابات وحالاتهم ما بين حرجة ومتوسطة.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر وفقاً لـ”سبق”، أنه جرى نقل اثنين من المصابين بواسطة أحد المواطنين الذي حضر لمركز الإسعاف وطلب المساعدة.

وأضاف الصريخي أن باقي المصابين وعددهم 3 تم نقلهم بواسطة مواطنين آخرين بعد أن اتصلا بغرفة العمليات وهم في طريقهم لمستشفى صبيا والعيدابي لتلقي العلاج.

وكان قد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يُظهر لحظة سقوط السيارة من أعلى قمة الجبل وتطاير الركاب الذين كانوا بداخلها.

الكشف عن عدد المصابين في واقعة السيارة التي سقطت بشكل مروع من قمة جبل بجازان

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885085784.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.