الكشف عن عدد المصابين في واقعة السيارة التي سقطت بشكل مروع من قمة جبل بجازان

كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصريخي، أن عدد المصابين في واقعة السيارة التي سقطت بشكل مروع من قمة جبل منجد بمحافظة هروب بمنطقة جازان والتي ظلت تتقلب على المنحدر لمسافة طويلة حتى استقرت أسفله، مبيناً أن هناك 5 إصابات وحالاتهم ما بين حرجة ومتوسطة.
وأوضح متحدث الهلال الأحمر وفقاً لـ”سبق”، أنه جرى نقل اثنين من المصابين بواسطة أحد المواطنين الذي حضر لمركز الإسعاف وطلب المساعدة.
وأضاف الصريخي أن باقي المصابين وعددهم 3 تم نقلهم بواسطة مواطنين آخرين بعد أن اتصلا بغرفة العمليات وهم في طريقهم لمستشفى صبيا والعيدابي لتلقي العلاج.
وكان قد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يُظهر لحظة سقوط السيارة من أعلى قمة الجبل وتطاير الركاب الذين كانوا بداخلها.