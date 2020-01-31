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اخبار رياضية > الحارس عبدالرحمن دغـريري #شعلاوياً
31/01/2020   10:00 م

الحارس عبدالرحمن دغـريري #شعلاوياً

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بحضور رئيس النادي الأستاذ : فهد بن عبدالله الطفيل أنهت إدارة النادي إجراءات تسجيل اللاعب : عبدالرحمن دغريري حارس 29 سنة وذلك في صفقة انتقال حر .

حيث سبق للكابتن “عبدالرحمن” أن مثل العديد من الأندية ” حطين ، الإتحاد ، هجر ، ضمك ، الفيحاء ، الحزم “.

الحارس عبدالرحمن دغـريري #شعلاوياً

اخبار رياضية
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