بالصور.. ناشئين #كبير_الخرج يفوز علي “الرائد” بهدفين

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انتهي لقاء فريق ناشئين الشعلة وناشئين الرائد بفوز كبير الخرج بهدفين مقابل هدف واحد سجل أهداف الشعلة اللاعب سلطان العنزي واللاعب محمد الخرجي .
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