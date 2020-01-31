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اخبار رياضية > بالصور.. ناشئين #كبير_الخرج يفوز علي “الرائد” بهدفين
31/01/2020   9:55 م

بالصور.. ناشئين #كبير_الخرج يفوز علي “الرائد” بهدفين

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انتهي لقاء فريق ناشئين الشعلة وناشئين الرائد بفوز كبير الخرج بهدفين مقابل هدف واحد سجل أهداف الشعلة اللاعب سلطان العنزي واللاعب محمد الخرجي .

بالصور.. ناشئين #كبير_الخرج يفوز علي “الرائد” بهدفين

اخبار رياضية
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