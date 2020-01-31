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أخبار محلية > مصادر: “العمل” تسمح بنقل خدمات العمالة المنزلية وفق شروط معينة
31/01/2020   9:50 م

مصادر: “العمل” تسمح بنقل خدمات العمالة المنزلية وفق شروط معينة

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كشفت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الإجتماعية سمحت مؤخراً بنقل خدمات العمالة المنزلية إلى المنشآت عبر فروعها وفق شروط معينة.

وأوضحت المصادر أن الوزارة اشترطت لنقل خدمات العمالة المنزلية مراجعة فروع الوزارة، وعدم تجديد الإقامة لأكثر من سنة واحدة، وفي حال كانت إقامة العامل أكثر من سنة لن يسمح بنقل خدماته إلى أي منشأة.

كما اشترطت بحسب “عكاظ” إحضار خطاب تنازل من صاحب العمل مصدق من الغرفة التجارية، أو يتم تصديقه بإقرار داخل مكتب العمل، وخطاب من المنشأة لحاجتهم نقل خدمات العامل مصدق من الغرفة التجارية، وألا يتسبب نقل العامل إلى المنشأة في نزولها عن النطاق الأخضر المتوسط.

مصادر: “العمل” تسمح بنقل خدمات العمالة المنزلية وفق شروط معينة

أخبار محلية
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