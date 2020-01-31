بالفيديو.. متهور يدهس شخصاً في محطة وقود بالدمام خلال هروبه من دفع قيمة “البنزين”

صدم قائد مركبة متهور شخصاً داخل إحدى محطات الوقود في الدمام، وذلك أثناء محاولته الهروب من دفع ثمن البنزين.
رصد ذلك مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة داخل المحطة، حيث أظهرت الشخص الذي تعرض للدهس وهو خارج من تموينات المحطة، قبل أن يفاجأ بسيارة مسرعة تصدمه وتهرب من المكان.
وأوضح ناشر المقطع أن قائد المركبة كان مسرعاً للخروج من المحطة حتى يهرب من دفع قيمة البنزين، مشيراً إلى أن الشخص الذي صُدم تعرض لإصابة قوية.
#الرياض_الان يا جماعة الخير نبي فزعتكم معنا هذا قريبي طالع من السوبرماركت في محطة ساسكو في الدمام وتفاجأ بهذا المتهور هارب من حساب البنزين وصدمه وضرره #عاقبوا_مستهتر_الدمام pic.twitter.com/5GOWpchvi6
— بشار منصور (@Ba8d28MfBPWBbBG) January 31, 2020
وفق “أخبار 24”.