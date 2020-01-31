“العقاري” يُؤكد أن فاتورة كهرباء المستأجر لا تؤثر في قوائم الانتظار لدى الصندوق

أكد صندوق التنمية العقاري، أن تسجيل فاتورة عداد الكهرباء باسم مستأجر العقار ونقل المديونيات عليه حتى بعد خروجه من الوحدة، لا يؤثر على استحقاقه لدى الصندوق في قوائم الانتظار.
وأوضح متحدث “الصندوق” حمود العصيمي أن نقل فاتورة الكهرباء باسم المستأجر لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على استحقاقه في قوائم الانتظار، طالما أنه ليس لديه صك تملك مسكن.
وكانت وزارة الإسكان قد بينت في وقت سابق، أن وجود عداد كهرباء باسم المستفيد أو أحد التابعين من أفراد الأسرة المرفقين بالطلب سيمنع الاستحقاق إن لم يتم نقله. وفق “أخبار 24”.