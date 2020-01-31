بالفيديو.. الهلال يفوز على أبها بهدفين ويتصدر الدوري

فاز الفريق الأول لنادي الهلال على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مباريات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
سجل هدفي الهلال في المباراة التي أقيمت على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بعسير، أندريه كاريو، وبافيتيمبي جوميز، فيما سجل هدف أبها فانيفا اندرياتسيما في الدقيقة 88 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز يتصدر الهلال بطولة الدوري برصيد 35 نقطة، ويأتي النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، فيما يتجمد رصيد أبها عند النقطة 23 في المركز الثامن.
وفق “أخبار 24”.