نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. الهلال يفوز على أبها بهدفين ويتصدر الدوري
31/01/2020   9:48 م

بالفيديو.. الهلال يفوز على أبها بهدفين ويتصدر الدوري

+ = -
1262

فاز الفريق الأول لنادي الهلال على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مباريات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

سجل هدفي الهلال في المباراة التي أقيمت على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بعسير، أندريه كاريو، وبافيتيمبي جوميز، فيما سجل هدف أبها فانيفا اندرياتسيما في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يتصدر الهلال بطولة الدوري برصيد 35 نقطة، ويأتي النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، فيما يتجمد رصيد أبها عند النقطة 23 في المركز الثامن.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الهلال يفوز على أبها بهدفين ويتصدر الدوري

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885085731.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.