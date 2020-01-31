ذكرت وزارة الصحة أن النوع المستجد من فيروس كورونا ظهر في الصين في نهاية 2019 وكانت أغلب الحالات في مدينة ووهان وكانت أعراضه على شكل التهاب رئوي حاد.
وأوضحت الصحة عبر فيديو توعوي أنه يعتقد أن الفيروس الجديد مرتبط بالحيوانات، حيث إن أغلب الحالات الأولية كان لها ارتباط بسوق للبحريات والحيوانات في مدينة ووهان الصينية، لينتشر بعدها في المقاطعات الأخرى ووصل إلى الدول المجاورة للصين، كما وصل إلى أمريكا.
وينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون حماية، مضيفة أنه لا يوجد علاج نوعي أو لقاح للفيروس حتى الآن.
ويمكن مقاومة الفيروس بأساليب الوقاية الصحيحة، كغسل اليدين باستمرار وعدم مخالطة المصابين، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس، وطهي اللحوم والبيض جيدا.
وأوضحت الصحة أن أعراض الإصابة بالفيروس تتمثل بالحمى والسعال وضيق التنفس، وأحياناً تتطور إلى التهاب رئوي، وقد تتسبب بمضاعفات حادة لمن لديهم ضعف في الجهاز المناعي والمسنين والمصابين بالأمراض المزمنة، وأمراض الرئة.
ودعت الوزارة عند وجود أي من هذه الأعراض إلى التوجه لأقرب مركز صحي.
وفق “أخبار 24”.