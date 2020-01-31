نطقتُ بالشهادة وأسلمت أمري إلى الله.. منقذ ابنته من الدهس تحت القطار بمصر يروي التفاصيل

روى الأب الذي أنقذ ابنته من الدهس تحت عجلات قطار بمصر، تفاصيل الواقعة، مشيراً إلى حالة الرعب التي عاشها أثناء مرور القطار من فوقهما.
وقال الأب ويدعى محمد محمود فرغلي إنه كان في طريقه مع زوجته وأبنائه إلى بلدته بمحافظة الدقهلية، مبيناً أنه كان بصدد إركاب طفلته وتدعى “خديجة” إلى عربة القطار غير أنها انزلقت وسقطت بين القطار والرصيف.
وأبان أن القطار تحرك فجأة في تلك اللحظة، فقرر على الفور النزول إلى ابنته ليحميها بجسده، لافتاً وفقاً لموقع “العربية نت” أن الأمر لم يستغرق أكثر من دقيقة ولكنها كانت مروعة.
وأضاف أنه أسلم أمره إلى الله ونطق بالشهادتين وكان يتوقع أن يدهسه القطار في أي لحظة، وكان كل همه حينها ألّا يصيب ابنته أي مكروه، موضحاً أنه بعد مرور القطار تنفس الصعداء وشكر المولى عز وجل على حفظه لهما.
وكانت وسائل إعلام مصرية تداولت مقطع فيديو يظهر الواقعة التي حدثت يوم الإثنين الماضي، حيث كان الأب يقوم بحماية ابنته، خوفاً عليها من الدهس تحت عجلات القطار.
ولاحقاً قررت هيئة السكة الحديد المصرية معاقبة الأب بتغريمه مبلغ 50 جنيهاً لمخالفته القواعد وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، مبينة أن ذلك جاء بعد أن تبين لها من خلال كاميرات المراقبة أن الأب تجاهل العبور من النفق المخصص للمسافرين ونزل تحت قطار البضائع للوصول لقطار الركاب.