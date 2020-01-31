بالفيديو.. مشاركون بسباق للدراجات في جدة يصطدمون بدوار.. ووقوع إصابات بينهم

أظهرت مقاطع فيديو متداولة وقوع حادِث اصطدام لعدد من المشاركين في سباق للدراجات الهوائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة أمس الخميس، ما أدى لإصابة عدد منهم.
وبدا في المقاطع انطلاق المتسابقين بسرعة في أحد الشوارع المخصصة للسباق؛ ليفاجؤوا بوجود دوار أمامهم، حيث اصطدم عدد منهم به فيما تمكن البقية من الالتفاف حوله.
وتعرض بعض المتسابقين لإصابات متفرقة، حيث هب عدد من الجمهور الذي كان يشاهد السباق لتقديم المساعدة لهم، فيما تم استدعاء الفرق الإسعافية للموقع. وفق “أخبار 24”.
وأشار عدد من متداولي المقاطع إلى وجود سوء في تنظيم السباق، مستغربين وجود دوار في وسط خط السباق، فيما لفت آخرون إلى أن السيارة المخصصة للسير أمام المتسابقين تسببت في حجب الرؤية عنهم، ما انتهى باصطدامهم بالدوار.
حادِث سباق دراجات في مدينة الملك عبدالله الاقتصاديه السبب دوار في مسار سباق الدراجات….
وايضا السياره التي امامهم حجب الرؤيه عنهم pic.twitter.com/FyhrjyJnke
— اللهيبي خالد (@khalidalhrbi1) January 30, 2020
#ضاحيه_نمار
مدينة الملك عبدالله
المتسابقين ما يدرون عن الدوار
تنظيم فله ههههههههه pic.twitter.com/U6aPzYLCWs
— سعد الحوطي (@20aa10d) January 30, 2020