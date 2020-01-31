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أخبار محلية > “المرور”: عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال مخالفة وهذه غرامتها
31/01/2020   3:30 م

“المرور”: عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال مخالفة وهذه غرامتها

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أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات، بضرورة استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، حتى لا تُسجل عليهم مخالفة مرورية.

وذكرت أن عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، يُعد مخالفة غرامتها من 300 إلى 500 ريال.

“المرور”: عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال مخالفة وهذه غرامتها

أخبار محلية
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