“شرطة الرياض” تقبض على أفراد تشكيل عصابي ارتكبوا 36 جريمة سرقة

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي تورط بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة الكيابل والقواطع النحاسية والمواد الكهربائية.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن ضبط المتورطين، وهم أربعة وافدون من الجنسية البنجلاديشية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.
وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب 36 جريمة بأحياء متفرقة بمدينة الرياض، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وفق “أخبار 24”.