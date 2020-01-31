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اخبار رياضية > شاهد.. إعلامي يحرج ضيفه على الهواء لنطقه اسم “رونالدو” خطأ.. وهذا رد فعل الأخير
31/01/2020   11:52 ص

شاهد.. إعلامي يحرج ضيفه على الهواء لنطقه اسم “رونالدو” خطأ.. وهذا رد فعل الأخير

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أحرج الإعلامي السوري مصطفى الآغا، ضيفه الناقد الرياضي عبدالعزيز الدغيثر على الهواء مباشرة في واقعة طريفة؛ بسبب نطق الأخير الخاطئ لاسم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان الدغيثر يتحدث خلال استضافته ببرنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، عن مباريات كأس ملك إسبانيا وفوز ريال مدريد برباعية على مضيفه ريال سرقسطة؛ حيث ذكر اسم اللاعب السابق للريال بشكل خاطئ، وقاله “رولاندو” وليس رونالدو. حسب “أخبار 24”.

وطلب الآغا من ضيفه أن يعيد ذكر اسم اللاعب وكرر طلبه عدة مرات وحاول الأخير التهرب من الإجابة قبل أن يكرر نطق الاسم بشكل خاطئ، ولم يكتف الإعلامي السوري بذلك فقط بل وجّه سؤالاً للدغيثر عن النادي الذي يلعب فيه رونالدو حالياً، لكن الأخير أجابه بأنه يلعب في يوفنتوس الإيطالي.

 

شاهد.. إعلامي يحرج ضيفه على الهواء لنطقه اسم “رونالدو” خطأ.. وهذا رد فعل الأخير

اخبار رياضية
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