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أخبار المناطق > تنبيهات برياح مُثيرة للأتربة في الرياض واستمرار الأمطار الرعدية بالعاصمة المقدسة
31/01/2020   11:52 ص

تنبيهات برياح مُثيرة للأتربة في الرياض واستمرار الأمطار الرعدية بالعاصمة المقدسة

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر عدة تنبيهات بتأثر الأجواء حتى مساء اليوم (الجمعة)، في العاصمة الرياض بالرياح النشطة، وكذلك استمرار الأمطار الرعدية بمكة المكرمة.

وأوضح النظام الآلي أن منطقة الرياض وتحديداً العاصمة والأفلاج والخرج والدوادمي والمجمعة ووادي الدواسر ستشهد نشاطاً بالرياح السطحية المُثيرة للأتربة.

ونوه إلى أن تلك الحالة التي سينتج عنها تدنٍ في مدى الرؤية ستؤثر أيضاً على الأجواء بمنطقتي المدينة المنورة والقصيم. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن منطقة مكة المكرمة خاصةً العاصمة المقدسة والقنفذة والليث سيتواصل فيها حتى الحادية عشرة من مساء اليوم هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

تنبيهات برياح مُثيرة للأتربة في الرياض واستمرار الأمطار الرعدية بالعاصمة المقدسة

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