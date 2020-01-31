حكم بالإعدام بحق مواطنين قـتلا سعودياً بغرض السرقة أثناء عودته للمملكة

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى بالأردن أمس (الخميس)، حكماً بالإعدام شنقاً بحق أردنيين من أصحاب السوابق، أقدما على ارتكاب جريمة قـتل بشعة بحق مواطن سعودي يبلغ من العمر 60 عاماً؛ بغرض سرقة أمواله ومركبته خلال رحلة عودته إلى المملكة على طريق العمري.
وكشفت لائحة الاتهام أن الجانيين استوقفا المجني عليه على الطريق الدولي خلال عودته إلى بلاده بحيلة ماكرة، حيث تظاهر الأول بأنه رجل أمن يعمل بالحدود الأردنية السعودية وطلب منه إيصاله إلى هناك، وادّعى المتهم الثاني أنه يريد أن يصل إلى منطقة قريبة بها أغنام له.
وأضافت اللائحة وفقاً لصحيفة “رؤيا” الأردنية، أن المجني عليه سمح لهما بالركوب معه وبعد مسافة قصيرة طلبا منه التوقف ثم قاما بالاعتداء عليه وضرباه على رأسه بالعصي حتى فقد وعيه، ثم سرقا منه 400 ريال ما يعادل 48 ديناراً أردنياً، وبعدها قاما بوضع لاصق على فمه وتربيطه بالحبال ووضعه في صندوق السيارة.
وبيّنت أن المتهمين أحدهما يبلغ من العمر 30 عاماً والآخر 47 عاماً، توجها بالمجني عليه في اليوم التالي إلى منطقة صحراوية ودفناه في حفرة وطمراها بالحجارة والتراب، ومن ثم قاما بحرق ملابسه ومتعلقاته.
ولفتت اللائحة إلى أن الجانيين تعرضا لحـادث نقلا على إثره إلى المستشفى بعد أن قاما بسرقة سيارة المجني عليه من نوع “جمس” والتجول فيها بعدة مناطق، وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكابهما الجريمة وأرشدا على مكان دفن المجني عليه، وتم استخراج الجثـة وتبين أن سبب الوفاة ناتج عن نزيف دمـوي بسبب كسر في قاع الجمجمة.
يذكر أن الواقعة حدثت في شهر أكتوبر من عام 2018، حيث قامت عائلة المجني عليه بتقديم بلاغ إلى الأمن الأردني بعد غياب الأخير لمدة يومين.