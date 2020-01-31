بالفيديو.. خريجو جامعة سعودية يقاضون جامعتهم بعدما فوجئوا بتغيير مسمى وثيقة التخرج

فوجئ خريجو الجامعة الإلكترونية السعودية بقيام الجامعة بتغيير مسمى وثيقة تخرجهم من انتظام إلى مدمج، ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء بعد تعذّر حل أزمتهم لدى الجهات المعنية.
وقالت إحدى الخريجات وتدعى أميرة المالكي، إنها تخرجت عام 2019 وفوجئت بما أقدمت عليه الجامعة، وحاولت مع زملائها الطلاب التواصل مع المدير المكلف عن طريق البريد الإلكتروني، لكنه لم يتجاوب معهم بل إنه أغلق بريده.
وأضافت المالكي أنهم ظلوا في معاناتهم لنحو 8 أشهر، وبعد مناشدات للجهات المسؤولة صدر بيان مخيب لآمالهم، يوضح أن الجامعة تريد استحداث تصنيف فريد من نوعه، ما دفع عدداً من الطلاب للتواصل مع المسؤولين دون جدوى ما دفعهم للجوء إلى القضاء. وفق “أخبار 24”.
وأشارت في مداخلة لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إلى أنها نجحت في الحصول على حكم لصالحها يلزم الجامعة بتغيير مسمى الوثيقة، وهي أول خريجة تحصل على حكم قضائي، متمنية إنصاف باقي زملائها الخريجين.
من جانبه، أكد المحامي سعد الشايع أن ما قامت به الجامعة بتغيير مسمى الوثيقة بأثر رجعي مخالف للقانون، مبيناً أن دخول الطالب الجامعة ودفعه الرسوم يعد ذلك بمثابة عقد معها، وبالتالي فهناك أمور ملزمة بين الطرفين لا يحق لطرف أن يغير شيئاً بإرادته المستقلة.
#الجامعة_السعودية_الالكترونية خلافات بين الطلاب والجامعة تصل إلى القضاء.#الراصد pic.twitter.com/Jdjh2SHbBz
— الراصد (@alraasd) January 29, 2020