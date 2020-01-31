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أخبار محلية > بالفيديو.. مهندسة الطيران السعودية شهلاء العزاز تتحدّث عن التحديات التي واجهتها وسبب اختيارها هذا المجال
31/01/2020   11:46 ص

بالفيديو.. مهندسة الطيران السعودية شهلاء العزاز تتحدّث عن التحديات التي واجهتها وسبب اختيارها هذا المجال

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تحدثت مهندسة الطيران السعودية شهلاء صالح العزاز في تقرير نشرته الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن مسيرتها العلمية والمهنية والتحديات والأسباب التي دفعها إلى دراسة هذا المجال.

وقالت العزاز إن سبب اختيارها تخصص هندسة الطيران والفضاء “Aerospace Engineering”، كان من قبيل التحدي مع نفسها، بعدما قلل شخص زميل لها في الجامعة من قدرتها على دراسة هذا التخصص.

وأضافت أنها بعدما تخرجت من الهندسة أثبتت لنفسها أنها تقدر، مشيرةً من جهة أخرى إلى أن رحلتها مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدأت منذ 10 أشهر، وأنها محظوظة بأنها ضمن فريق العمل في الهيئة.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن دور الهيئة العامة للصناعات العسكرية، هو تمكين الصناعات العسكرية السعودية، والسعي نحو توطين 50 % من الصناعات العسكرية السعودية.

بالفيديو.. مهندسة الطيران السعودية شهلاء العزاز تتحدّث عن التحديات التي واجهتها وسبب اختيارها هذا المجال

أخبار محلية
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