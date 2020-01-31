بالفيديو.. مهندسة الطيران السعودية شهلاء العزاز تتحدّث عن التحديات التي واجهتها وسبب اختيارها هذا المجال

تحدثت مهندسة الطيران السعودية شهلاء صالح العزاز في تقرير نشرته الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن مسيرتها العلمية والمهنية والتحديات والأسباب التي دفعها إلى دراسة هذا المجال.
وقالت العزاز إن سبب اختيارها تخصص هندسة الطيران والفضاء “Aerospace Engineering”، كان من قبيل التحدي مع نفسها، بعدما قلل شخص زميل لها في الجامعة من قدرتها على دراسة هذا التخصص.
وأضافت أنها بعدما تخرجت من الهندسة أثبتت لنفسها أنها تقدر، مشيرةً من جهة أخرى إلى أن رحلتها مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدأت منذ 10 أشهر، وأنها محظوظة بأنها ضمن فريق العمل في الهيئة.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن دور الهيئة العامة للصناعات العسكرية، هو تمكين الصناعات العسكرية السعودية، والسعي نحو توطين 50 % من الصناعات العسكرية السعودية.
“كل الي نتمناه في الهيئة العامة للصناعات العسكرية وراح نوصل له، هو توطين 50% من الصناعات العسكرية”
الشهلاء صالح العزاز، مهندسة طيران في #الهيئة_العامة_للصناعات_العسكرية تتحدث عن مسيرتها ودورها في خدمة الوطن و الوصول الى #وعد_الغد_صنع_في_السعودية pic.twitter.com/mOegOlj19c
— الهيئة العامة للصناعات العسكرية (@GAMI_KSA) January 30, 2020