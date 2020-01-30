نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الأحوال المدنية: بادرنا قبل عامٍ بالسماح للموقوفة خدماتهم بتجديد الهوية الوطنية
30/01/2020   10:51 م

الأحوال المدنية: بادرنا قبل عامٍ بالسماح للموقوفة خدماتهم بتجديد الهوية الوطنية

+ = -
1262

قال المتحدث الرسمي باسم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر إن الوكالة سبق لها تنفيذ ما يتصل بها من إجراءات بعد قرار وزير العدل إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عن المدينين.

وأوضح أن الأحوال المدنية اقترحت قبل نحو عام عدم شمول إيقاف الخدمات لخدمة تجديد الهوية الوطنية، ورُفعت المبادرة إلى وزير الداخلية والذي وافق عليها.

ولفت الجاسر – في مداخلة هاتفية على برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” – إلى أن الأحوال المدنية كانت في السابق تختصّ فقط بما يتعلق بتجديد بطاقة الهوية الوطنية أو إصدار بديل لها عند فقدها أو شريحة البيانات (البرنت). وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الأحوال المدنية – حين كانت معنية بمنع تجديد الهوية الوطنية للموقوفة خدماتهم – كانت تستجيب لطلبات القضاة برفع إيقاف خدماتها وتجديد هويات الموقوفة خدماتهم أو تقديم خدماتها الأخرى لهم.

الأحوال المدنية: بادرنا قبل عامٍ بالسماح للموقوفة خدماتهم بتجديد الهوية الوطنية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885085633.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.