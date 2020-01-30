الأحوال المدنية: بادرنا قبل عامٍ بالسماح للموقوفة خدماتهم بتجديد الهوية الوطنية

قال المتحدث الرسمي باسم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر إن الوكالة سبق لها تنفيذ ما يتصل بها من إجراءات بعد قرار وزير العدل إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عن المدينين.
وأوضح أن الأحوال المدنية اقترحت قبل نحو عام عدم شمول إيقاف الخدمات لخدمة تجديد الهوية الوطنية، ورُفعت المبادرة إلى وزير الداخلية والذي وافق عليها.
ولفت الجاسر – في مداخلة هاتفية على برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” – إلى أن الأحوال المدنية كانت في السابق تختصّ فقط بما يتعلق بتجديد بطاقة الهوية الوطنية أو إصدار بديل لها عند فقدها أو شريحة البيانات (البرنت). وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الأحوال المدنية – حين كانت معنية بمنع تجديد الهوية الوطنية للموقوفة خدماتهم – كانت تستجيب لطلبات القضاة برفع إيقاف خدماتها وتجديد هويات الموقوفة خدماتهم أو تقديم خدماتها الأخرى لهم.
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المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية أ. محمد الجاسر يتحدث عن استعدادت الأحوال المدنية لتفعيل قرار #إلغاء_إيقاف_الخدمات.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/WN4jidi2br
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 30, 2020