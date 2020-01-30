بالفيديو.. “البلطان” يُمازح رئيس النصر حول شقيق الرياض الأصغر..فيرد عليه: “الجمهور هو الحكم”

مازح رئيس نادي الشباب خالد البلطان رئيس نادي النصر صفوان السويكت، خلال تحدث الأخير في ملتقى بيبان الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن الحوكمة وتخصيص الأندية.
وكان المذيع يسأل رئيس النصر صفوان السويكت عن الخطوات التي اتخذها نادي النصر لتطبيق الحوكمة، ليتدخل البلطان ممازحاً السويكت أن الشباب سبق النصر الشقيق الأصغر في الحوكمة، ليرد عليه السويكت قائلا: “بعيداً عن الشقيق الأصغر.. الجمهور هو الحكم”.
وأضاف السويكت أن نادي النصر الآن لديه 13 لعبة، والحوكمة تعتمد على حجم النادي والقضايا المتعلقة به، والبيئة التي تستطيع أن توجهها لتصل إلى الهدف الذي ترغب فيه. وفق “أخبار 24”.
وكان البلطان قد طالب في الجلسة بتشفير الدوري السعودي مبيناً أن قيمة الدوري الآن بدون حقوق تلفزيونية يقدر بـ 800 مليون إلى مليار، والدولة ضحت بهذا المبلغ كله لتوفره مجاناً للمواطنين.
#فعاليات | د. صفوان السويكت رئيس نادي #النصر: نادي النصر الآن لديه 13 لعبة، والحوكمة تعتمد على حجم النادي والبيئة التي تستطيع أن توجدها. @AlsuwaiketS@AlNassrFC#بيبان_الرياض pic.twitter.com/hUhqFr1wPG
— فعاليات (@Faaliat) January 30, 2020