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أخبار المناطق > تجاوزت المنطقة المسموح بالتنزه فيها.. إنقاذ مواطنة من الغرق في جازان
30/01/2020   10:46 م

تجاوزت المنطقة المسموح بالتنزه فيها.. إنقاذ مواطنة من الغرق في جازان

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أنقذت فرق حرس الحدود البحرية في منطقة جازان، مواطنة، تبلغ من العمر 20 عاماً، تعرضت للغرق بعد سقوطها في المياه أثناء تنزهها على الشاطئ المقابل لكلية الطب بجازان.

وقال المتحدث الإعلامي المكلف لحرس الحدود بجازان العقيد حسن بن بدر القصيبي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد تعرّض مواطنة لحالة غرق على الشاطئ المقابل لكلية الطب بعد تجاوزها السياج أثناء التنزه وسقوطها في البحر، في منطقة ممنوع السباحة بها.

وأضاف القصيبي، على الفور تحركت دوريات البحث والإنقاذ إلى الموقع، وقام الغواصون بإنقاذ المرأة، وإخراجها من البحر وإجراء الإسعافات الأولية لها، ونقلت بواسطة سيارة إسعاف وحدة البحث والإنقاذ إلى مستشفى بجازان، حيث أُجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، وغادرت المستشفى بحالة صحية جيدة.وفق “أخبار 24”.

تجاوزت المنطقة المسموح بالتنزه فيها.. إنقاذ مواطنة من الغرق في جازان

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