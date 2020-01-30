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اخبار رياضية > بالفيديو.. خالد البلطان: “تشفير الدوري” هو الحل للتخصيص والمباراة الواحدة تكلف الدولة 8 ملايين ريال
30/01/2020   10:44 م

بالفيديو.. خالد البلطان: “تشفير الدوري” هو الحل للتخصيص والمباراة الواحدة تكلف الدولة 8 ملايين ريال

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أكد رئيس نادي الشباب خالد البلطان أن تشفير الدوري السعودي هو الحل للتخصيص ورفع قيمته، مبيناً أن الموسم الواحد للدوري السعودي في الوقت الحالي يقدر بمليار.

وقال في مداخلة بملتقى “بيبان” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”؛ إن المواطن يدفع لمشاهدة الدوري الإنجليزي والإسباني وعند الدوري السعودي يعترض على التشفير، مشيراً إلى أن المباراة الواحدة في الدوري تكلف الدولة ما بين 8 و9 ملايين.

وأضاف أن الدولة تحمل على عاتقها تكلفة الملاعب ودعم الأندية، إضافة إلى ضخ أموال هائلة وبث مجاني، وهذه معادلة اقتصادية غير مقبولة، إذا استمر بث الدوري مجانياً. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن قيمة الدوري السعودي الآن بدون حقوق تلفزيونية يقدر بـ 800 مليون إلى مليار، والدولة ضحت بهذا المبلغ كله لتوفره مجاناً للمواطنين، مؤكداً أن الحل هو التشفير الذي يعد أساس كل رياضة.

بالفيديو.. خالد البلطان: “تشفير الدوري” هو الحل للتخصيص والمباراة الواحدة تكلف الدولة 8 ملايين ريال

اخبار رياضية
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