محافظ الخرج يلتقي برئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية ” جذا “

استقبل محافظ الخرج أ /مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/٦/٥هـ سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي الإعاقة الخيرية ( جذا ) أ/ تركي بن عبدالرحمن العتي وأعضاء المجلس في دورته الثالثة حضر اللقاء أ/عبدالله بن شافي الشافي ممثلاً من مركز التنمية الاجتماعية بالدلم .
في بداية اللقاء رحب بهم وحثهم على بذل الجهد الكبير لتحقيق الطموح الكبير الذي تتطلع له حكومتنا الرشيدة من أرباب العمل التطوعي وشكر الأعضاء على انضمامهم للعمل التطوعي كما قدم شكره للأعضاء مجلس الإدارة في دورته الماضية على ما قدموه من جهود وأعمال خلال فترة عملهم .
كما قدم رئيس المجلس العتي شكره للمحافظ على دعمه الكبير لجمعية جذا وتذليل ما يواجها من صعوبات .