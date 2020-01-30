بالصور.. رؤية سيدي سمو ولي العهد لاصلاح ذات البين والمهرة

في مساء يوم الأربعاء ٥/ ٦ / ١٤٤١ قام عدد من شيوخ واعيان ورموز قبايل المهرة بزيارة ودية لمركز الرفيعة في محافظة الخرج لإعلان شكرهم لله ثم ولائهم لقيادتنا الرشيدة بزعامة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رعاهما الله ولاظهار ابراز محاسن رؤية سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين والتي استفاد منها عدد كبير من قبيلة المهرة .
حيث كان في استقبالهم الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ علي بن محمد بن قنيبر الصيعري والشيخ ناجي بن محمد الصخابرة الدوسري والشيخ حسن بن جردان النسي والشيخ هادي بن علي بني هميم والشيخ محمد بن طويرش آل درام واللواء حيدر الشريف واللواء عبدالكريم علي مرشد والشيخ حسن بن عايض الكودي الشهراني واعيان اخرون ، وقد جاء وفد قبيلة المهرة في مقدمتهم الشيخ حريز بن عرمان والشيخ مبارك المهري والشيخ سعد بن عيسى الزويدي المهري والشيخ سعيد بن مبخوت المهري والشيخ طارق بلحاف المهري والشيخ سعد المهري والشيخ مفرج المهري والشيخ محمد بن علي المهري واعيان اخرون .
وبهذه المناسبة ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي كلمة شكر الله فيها ثم قيادتنا الرشيدة على جهودهم في مجال الإصلاح وذات البين منوها برؤية سيدي سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين والتي أسسها سنة ١٤٢٨ وعمد فيها الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة والتي سار فيها ومن معه من شيوخ القبائل والبلاد حتى أنتجت ثمارها وحلت آلاف القضايا في الداخل والخارج ولا زالت تواصل مسيرتها بفضل الله ثم بالمتابعة المباشرة من سيدي سمو ولي العهد حفظه الله ، كما بين الشيخ العقيلي علاقة قبيلة المهرة الوثيقة بالمملكة منذ عهد الدولة السعودية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ففي عهد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله كانت قبيلة المهرة ومن معها من قبايل بحرالعرب تدفع الزكاة للسعودية .
ثم ألقى الأستاذ محمد بن عامر بن خرصان كلمة نيابة عن والده بهذه المناسبة حيث رحب بالجميع ، منوها برؤية الامير محمد بن سلمان لإصلاح ذات البين والتي كلف بها والده الشيخ عامر ابن خرصان منذ تأسيسها سنة ١٤٢٨ .
كما ألقى الشيخ علي بن محمد بن قنيبر الصيعري كلمة حمد الله عزوجل فيها ثم شكر القيادة الرشيدة على دعمها لرؤية سيدي سمو ولي العهد حفظه الله منوها في هذا المجال بجهود الشيخين ابن خرصان والعقيلي في هذا المجال .
كما ألقى الشيخ عبدالرحمن المهري كلمة جدد فيها الولاء لحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد رعاهما الله وان قبيلة المهرة معهم قلبا وقالبا ، والمهرة سعوديون منذ عهد الدولة السعودية الأولى ، منوها برؤية سيدي سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين والتي يقوم عليها الشيخ ابن خرصان والشيخ العقيلي والتي نالت شريحة كبيرة من ابناء قبيلة المهرة .
كما ألقى شاعر من قبيلة المهرة قصيدة جميلة بهذه المناسبة ، ثم القى الشاعر عبدالله بن شفران قصيدة جزلة بهذه المناسبة .
وبهذه المناسبة صرح الشيخ عامر بن حزام بن خرصان لصحيفة الخرج الإلكترونية نشكر الله على هذه المناسبة منوها بجهود مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الامين رعاهما الله في مجال الإصلاح وقال ان تكليف سيدي سمو ولي العهد لي بهذه الرؤية تشريف وفخر لي وقد خلصت الكثير والكثير من القضايا في عتق الرقبة وغيرها وهي رؤية خيرية تطوعية إنسانية، وهي اول رؤية لسيدي رعاه الله.
منوها بجهود صحيفة الخرج الإلكترونية في هذا المجال بقيادة رئيس تحريرها الأستاذ سعود الضحوك والذي شرف بتلقي اتصالا من مكتب سمو سيدي ولي العهد قبل عشر سنوات يثني على جهودهم في هذا المجال.