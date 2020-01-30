مؤمنة أول مرشحي الأهلي.. والأمير منصور يعود بعد غياب شهرين

علمت مصادر أن أمين عام النادي الأهلي سابقاً رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالإله مؤمنة، أعد ملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب فتح باب الترشيح أمس، وينتظر أن يتقدم مؤمنة بأوراق ترشحه خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب أن يستكمل كافة الإجراءات الخاصة، ومن ضمنها اختيار أعضاء مجلس إدارته. وكان عبدالإله مؤمنة قريباً جداً من رئاسة النادي الأهلي الصيف الماضي، قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة، ويتقدم أحمد الصائغ لمنصب الرئيس.
وقد شهد مقر النادي الأهلي مساء أمس، انطلاق أعمال اللجنة الخاصة باستقبال المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، دون أي يتقدم أي مرشح، وستواصل اللجنة عملها حتى موعد إغلاق باب الترشح مساء الأحد المقبل. وفق “عكاظ”.
من جانب آخر، تواجد المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل بمقر النادي منذ ساعة مبكرة من عصر أمس، بعد غيابه عن النادي منذ مطلع نوفمبر الماضي، حيث اجتمع بلاعبي الفريق الكروي الأول قبل المران، مطالباً بمضاعفة الجهد والعطاء، لتحقيق النتائج المرجوة وإسعاد الجماهير.