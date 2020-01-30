فيتوريا يرغب في استبدال جوليانو بالصليهم في القائمة الآسيوية

كشفت مصادر نصراوية، أن المدير الفني بنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، يرغب في استبدال جوليانو بلاعب الوسط الجديد القادم من الشباب عبدالمجيد الصليهم في القائمة الآسيوية.
وأكدت المصادر، وفقاً لـ”اليوم”، أن فيتوريا أبلغ إدارة النصر برغبته في إجراء تعديلات على القائمة الآسيوية التي ستقدم للاتحاد الآسيوي يوم 5 فبراير، وتتضمن التغييرات التي سيجريها فيتوريا استبدال جوليانو بالصليهم، في حال نجحت صفقة التعاقد معه، إلى جانب دخول لاعب الارتكاز بيتروس أراخو في القائمة كلاعب أجنبي رابع.
وعلى صعيد آخر، قرر الجهاز الفني منح عبدالله المادو راحة من المشاركة في مباراة اليوم ضد ضمك، فيما وافقت على إعارة نواف الفرشان لنادي الحزم لمدة 6 أشهر على أن يلتزم الحزم برواتب اللاعب الاحترافية، كما وافقت على انتقال اللاعب متعب الحمادي إلى نادي الكوكب.