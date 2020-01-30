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اخبار رياضية > 3 أسباب أجبرت الاتحاد على التعاقد مع المهاجم الإيفوراي ويلفريد بوني
30/01/2020   5:47 م

3 أسباب أجبرت الاتحاد على التعاقد مع المهاجم الإيفوراي ويلفريد بوني

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كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة حول تعاقد نادي الاتحاد مع المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني (31 عاما) لمدة عام ونصف.

وأفادت المصادر، بوجود عدة عوامل أجبرت الفريق الاتحادي على التوقيع مع بوني، لتعويض المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتس، أبرزها ضعف سوق الانتقالات الشتوية وعدم وجود بدائل متاحة، فضلاً عن فشل التعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي بسبب الأمور المالية.

وأشارت إلى أن بوني أصبح الخيار الوحيد أمام الاتحاد قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية غداً، لافتة إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى مليون دولار بعقد يمتد لعام ونصف. وفق “أخبار 24”.

3 أسباب أجبرت الاتحاد على التعاقد مع المهاجم الإيفوراي ويلفريد بوني

اخبار رياضية
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