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اخبار رياضية > برسالة غامضة.. حارس الأهلي يثير الجدل على تويتر
30/01/2020   5:46 م

برسالة غامضة.. حارس الأهلي يثير الجدل على تويتر

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أثار ياسر المسيليم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النادي الأهلي، الجدل على تويتر برسالة غامضة، قبل مواجهة العدالة في الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب “المسيليم” عبر حسابه الرسمي على تويتر: 3 سنين وأنا صابر.. وراح اصبر كمان وكمان .

وبعد دقائق من نشر المسيليم هذه التغريدة المثيرة للجدل، قام حارس المرمى الأهلاوي بمسحها في الحال، دون الكشف عن أسبابها.

ومن المقرر، يحل الأهلي ضيفًا على نظيره العدالة، في الثالثة والنصف عصر يوم السبت المقبل، في أطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

برسالة غامضة.. حارس الأهلي يثير الجدل على تويتر

وفق “المرصد”.

برسالة غامضة.. حارس الأهلي يثير الجدل على تويتر

اخبار رياضية
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