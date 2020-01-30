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اخبار رياضية > كشف عن أهم 3 مباريات خاضها.. “حمدالله”: الدوري السعودي الأقوى عربياً
30/01/2020   5:45 م

كشف عن أهم 3 مباريات خاضها.. “حمدالله”: الدوري السعودي الأقوى عربياً

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قال مهاجم فريق نادي النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله إن الدوري السعودي هو الأقوى والأمتع عربياً، مبيناً أنه يسعد عندما يتذكر أنه ينتمي لهذا الدوري الكبير.

وأوضح من خلال حديثة لبرنامج “كورة”، أن علاقته مع النصر بدأت منذ عام 2005، بعد أن واجه فريق مدينته في المغرب أولمبيك آسفي، وحينها كان يتابع من المدرجات لمساندة آسفي، مبيناً أنه لم تكن لديه معلومات عن النصر.

وكشف حمدالله عن أهم 3 مباريات خاضها مع النصر، مبيناً أن البداية كانت في مباراة الهلال بنصف الموسم الماضي والتي انتهت بفوز الهلال 3-2، والمباراة الثانية كانت أمام اتحاد جدة في نصف الموسم الماضي.

وأضاف أن المباراة الثالثة كانت أمام الباطن، لأنها كانت مباراة حاسمة بالموسم، حيثُ كان لا بد من الفوز بها من أجل حصد اللقب.. “وكنا نعاني من الضغط الجماهيري الكبير، لكننا استطعنا تحقيق الفوز”. وفق “أخبار 24”.

وكان حمدالله قد انضم إلى النصر في صيف 2018، حيث أسهم في تتويج النصر بلقب دوري المحترفين، وحصل على جائزتي الهداف وأفضل لاعب في المسابقة.

كشف عن أهم 3 مباريات خاضها.. “حمدالله”: الدوري السعودي الأقوى عربياً

اخبار رياضية
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