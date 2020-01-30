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اخبار رياضية > نقل مواجهتي الأهلي والاتحاد ضد الاتفاق وضمك إلى الشرائع
30/01/2020   5:46 م

نقل مواجهتي الأهلي والاتحاد ضد الاتفاق وضمك إلى الشرائع

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قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل مباراتي الأهلي ضد الاتفاق، والاتحاد مع ضمك إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بدلاً من مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”.

ويلعب الأهلي مع الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس الموافق 6 فبراير، ويواجه الاتحاد فريق ضمك في إطار مواجهات الجولة الـ18، يوم الاثنين في العاشر من الشهر ذاته.

وأوضحت اللجنة أن قرار نقل المباريات جاء بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والذي أفاد بانشغال الملعب الرئيسي في ملعب الجوهرة بأعمال الصيانة خلال الفترة من 29 يناير وحتى 20 فبراير. وفق “المواطن”.

نقل مواجهتي الأهلي والاتحاد ضد الاتفاق وضمك إلى الشرائع

اخبار رياضية
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