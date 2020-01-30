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أخبار محلية > بعد أن علم أنه مهندس.. رجل أعمال يوظف “كابتن” في “أوبر” تعرف عليه خلال “مشوار”
30/01/2020   5:40 م

بعد أن علم أنه مهندس.. رجل أعمال يوظف “كابتن” في “أوبر” تعرف عليه خلال “مشوار”

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وجه رجال أعمال بتوظيف مواطن شاب يعمل مع إحدى شركات التوصيل عبر التطبيقات الذكية، في إحدى شركاته، وذلك بعد أن أوصله إلى مقر عمله.

وقال رجل الأعمال ويدعى المهندس عثمان الغامدي إنه استقل إحدى سيارات “أوبر” للذهاب إلى عمله في أحد المشاريع بالرياض، وكان يقودها مواطن شاب، مبيناً أنه تعرف على الشاب وعلم أنه متخرج حديثاً من جامعة المجمعة في تخصص الهندسة المدنية، وأنه يبحث عن وظيفة.

وعبر المهندس الغامدي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” عن إعجابه بعصامية الشاب، لذا وجه على الفور بتوظيفه في أحد المشاريع التابعة لشركته، مضيفاً “الرزق ما له توقيت”.وفق “أخبار 24”.

بعد أن علم أنه مهندس.. رجل أعمال يوظف “كابتن” في “أوبر” تعرف عليه خلال “مشوار”

أخبار محلية
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