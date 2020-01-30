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أخبار محلية > “الداخلية” تنفذ حُكم القتل قصاصاً في يمنية قتلت زوجها السعودي بجدة
30/01/2020   5:37 م

“الداخلية” تنفذ حُكم القتل قصاصاً في يمنية قتلت زوجها السعودي بجدة

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حُكم القتل قصاصاً في امرأة قَتلت زوجها المواطن بطعنه عدة طعنات أدت إلى وفاته، وذلك في محافظة جدة.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الخميس إن مقيمة يمنية تدعى عائشة أحمد عمر باحسين أقدمت على قَتل زوجها السعودي ويدعى أحمد بن عمر بن محمد بافرط بطعنه عدة مرات بسكين طعنات أدت إلى وفاته.

وأوضحت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها، والحُكم بقَتلها قصاصاً. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أنه تم تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة، وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجانية، اليوم الخميس في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

“الداخلية” تنفذ حُكم القتل قصاصاً في يمنية قتلت زوجها السعودي بجدة

أخبار محلية
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