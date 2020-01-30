أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة قيام عدد من الصينيين بمحاولة مواجهة فيروس “كورونا” الذي يجتاح البلاد هذه الأيام، بأساليب غريبة وغير تقليدية.
وبدت في الصور والمقاطع، رجال ونساء وأطفال صينيون يرتدون زجاجات المياه والأكياس البلاستيكية على رؤوسهم في المطارات والأسواق والأماكن العامة، كما صنع آخرون كمامات من ملابسهم، كمحاولة منهم لتجنب الفيروس القاتل، خاصة بعد ندرة الكمامات الطبية والأدوات الوقائية نظرا للإقبال الكبير عليها.
يذكر أن السلطات الصينية ذكرت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا والذي بات يُعرف باسم “ووهان كورونا” حتى أمس بلغ 7711 إصابة منها 170 وفاة، فيما أفادت تقارير عالمية بأن الفيروس تم رصده في 19 دولة بالعالم.
وفق”أخبار 24″.