“المرور” يدعو أصحاب هذه المركبات ذات اللوحات غير السعودية لمعالجة أوضاعها تجنباً للعقوبات

دعت الإدارة العامة للمرور، أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية وتجاوزت مدة بقائها في المملكة 6 أشهر من تاريخ دخولها، لمراجعة إدارات المرور الرئيسة بالمناطق، وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ هذا الإعلان، لمعالجة أوضاع مركباتهم.
وأوضح “المرور” أنه يجب عند المراجعة إحضار المركبة، ووثيقة ملكيتها وتعبئة النماذج المطلوبة بكافة إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة، وتقديم براءة ذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل.
وأكدت إدارة المرور أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات المخالفة ومالكيها فور انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعهاوفق “أخبار 24”.