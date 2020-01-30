“الخدمة المدنية” توضح حقيقة الربط بينها وبين “الجوازات” لمراقبة سفر الموظفين إلى الخارج

نفت وزارة الخدمة المدنية، صحة أنباء متداولة عن تطبيق ربط إلكتروني بينها وبين الإدارة العامة للجوازات، للتأكد من سفر موظفي الجهات الحكومية إلى الخارج خلال تغيبهم عن العمل.
وأكد المتحدث باسم الوزارة سلمان الظاهر عدم صدور قرار يقضي بالربط الإلكتروني مع الجوازات، مبيناً وفقا لصحيفة “اليوم” أنه لا وجود لقرار بهذا الشأن إطلاقاً، وأن ما جرى تداوله مجرد إشاعة.
وكانت معلومات جرى تداولها أولاً في دولة مجاورة ومن ثم انتشرت في المملكة، أشارت إلى أنه جرى تطبيق ربط إلكتروني بين الوزارة والجوازات، للتأكد من حركة دخول وخروج موظفي الجهات الحكومية في المنافذ، لأن بعض الموظفين يتغيبون عن العمل بأعذار طبية ويسافرون إلى إحدى الدول المجاورة.