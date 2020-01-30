منصور بن مشعل: دعمي للأهلي ليس مرتبطاً بالمنصب.. وهكذا أقنعت الربيعي بالتجديد

وجّه المشرف العام للكرة في النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، رسالةً لجماهير النادي، بعد قرار الهيئة العامة للرياضة بإسقاط عضوية رئيس النادي أحمد الصائغ والدعوة لانتخابات جديدة، وتحدّث عن تجديد عقد الحارس محمد الربيعي وكيف أقنعه بذلك.
وقال الأمير منصور في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إنه لم يغب عن النادي ولن يبتعد عنه يوماً، ودعمه للفريق ليس مرتبطاً بمنصب معين، موجهاً رسالة لجماهير الفريق بأنه لن يخذلهم وسيظل داعماً للفريق.
وأضاف أنه مثله مثل أي عضو شرف للنادي، وهناك أعضاء قدموا للأهلي أفضل مما قدمه وهو يعتبر نفسه لم يقدم حتى الآن ما يطمح إليه وسيقدم الكثير من أجل مستقبل النادي. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الأمير منصور أنه وعد الحارس محمد الربيعي لاعب المنتخب الأوليمبي بهدية إذا جدد عقده مع الفريق، مؤكداً أنه سيفي بوعده له.
#الدوري_مع_وليد | الأمير منصور بن مشعل – مشرف كرة الأهلي السعودي: نتفاوض مع 3 لاعبين وسنختار أحدهم وننتظر الضوء الأخضر من الهيئة .. نحن في حيرة من أمرنا ولا نستطيع التوقيع مع لاعبين جدد .. وعدت محمد الربيعي بهدية إذا جدد مع #الأهلي وسأوفي بوعدي.#SBC pic.twitter.com/H5P2hoRR90
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) ٢٩ يناير ٢٠٢٠
#الدوري_مع_وليد | الأمير منصور بن مشعل – مشرف كرة الأهلي السعودي: لن أبتعد عن النادي #الأهلي حتى لو لم أكن مشرفًا على كرة الفريق .. دعمي للنادي الأهلي ليس مربوطًا بمنصب مشرف الكرة على الفريق.#SBC pic.twitter.com/dydfC80DeV
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) ٢٩ يناير ٢٠٢٠