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أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث “العدل”: التعديلات الجديدة ستطبق على السجناء الحاليين ممن تقدر ديونهم بأقل من مليون ريال
30/01/2020   8:35 ص

بالفيديو.. متحدث “العدل”: التعديلات الجديدة ستطبق على السجناء الحاليين ممن تقدر ديونهم بأقل من مليون ريال

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أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل محمد المطلق، أن قرار الحبس التنفيذي الوجوبي لمن يقدر الدين عليه بمبلغ مليون ريال فأكثر أو مراعاة مَن تخطوا الـ60 عاماً سيشمل السجناء الحاليين أيضاً.

وقال المطلق خلال مداخلة مع برنامج “تم” على قناة “sbc”، إن القرار الجديد سيتم تطبيقه على السجناء الحاليين ممن عليهم أحكام تنفيذية لديون أقل من مليون ريال، مشيراً إلى أن الأحكام الواردة في تعديل اللوائح ستطبق على جميع الطلبات المنظورة أمام المحاكم بما في ذلك السجناء الحاليين. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن التعديلات الجديدة ليس فيها ضرر على طلب التنفيذ؛ لأن المطالبة المالية لا علاقة لها بإيقاف الخدمات الخاصة بالمدين أيضاً، موضحاً أن طالب التنفيذ يهمه منع التعامل المالي مع المدين.

بالفيديو.. متحدث “العدل”: التعديلات الجديدة ستطبق على السجناء الحاليين ممن تقدر ديونهم بأقل من مليون ريال

أخبار محلية
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