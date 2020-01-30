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أخبار محلية > هذه حقيقة ظهور حالة لفيروس “كورونا” الجديد بمنطقة عسير
30/01/2020   8:35 ص

هذه حقيقة ظهور حالة لفيروس “كورونا” الجديد بمنطقة عسير

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كشفت مديرة إدارة الصحة العالمية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض حليمة السريحي، حقيقة ظهور حالة مصابة بفيروس “كورونا” الجديد بمنطقة عسير، مشيرةً إلى أن الفحص الذي جرى لتلك الحالة أثبت عدم علاقتها بالفيروس الجديد.

وأوضحت السريحي خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الحالة المتواجدة بعسير ثبت أنها لفيروس كورونا المعروف بـ”متلازمة الشرق الأوسط” الذي اكتشف عام 2012 وليس له علاقة بفيروس كورونا الجديد.

وشددت على أنه لا توجد أي حالات بالمملكة للفيروس الجديد، ولم تظهر أي عينات إيجابية حتى الآن، لافتةً إلى أنه يجرى فحص كل المسافرين على الرحلات المباشرة وغير المباشرة القادمة من الصين، كما تطبق جميع الإجراءات الوقائية. وفق “أخبار 24”.

 

هذه حقيقة ظهور حالة لفيروس “كورونا” الجديد بمنطقة عسير

أخبار محلية
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