بالفيديو.. “الزعاق”: أجواء المملكة تعود إلى طبيعتها هذا الأسبوع

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن تعود الأجواء إلى طبيعتها نهاية هذا الأسبوع ويبدأ معدل الدفء في التزايد المتدرج.
وأوضح الزعاق في مقطع فيديو، أن العرب قسموا البرد الشديد إلى ستة أقسام أشدها برد آخر المربعانية والشبط وهو المسمى ببرد الأزيرق وسمي بهذا لأن الأشياء ازرقت من شدة البرد.
وأضاف أن ثاني أنواع البرد هو السم وبردها يقتل كما يقتل السم، والثالث هو برد الدم وسمي بهذا الاسم؛ لأن برده يدمي ولا يقتل، وأما الرابع فهو برد الدسم وتأتي تلك التسمية لأنه يتواءم مع فترة الربيع ويبدأ الشحم يبني على ظهور المواشي. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن النوع الخامس هو برد بياع الخبل، والأخير هو برد العجوز ويأتي في نهاية الشتاء وهو نادر الحدوث؛ لأنه يأتي مرة كل 12 عاماً.
العرب :
قسموا البرد الشديد إلى ستة أقسام
أشدها برد آخر المربعانية والشبط(نحن الآن في أشدها)
ونهاية هذا الأسبوع تعود الأجواء إلى طبيعتها ومعدل الدفء يبدأ بالتزايد المتدرج pic.twitter.com/KQmensSZrz
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) ٢٩ يناير ٢٠٢٠