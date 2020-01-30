بالفيديو.. التوصّل إلى المعلمة التي يبحث عنها الشيخ محمد بن راشد

سلطت وسائل إعلام إماراتية الضوء على المعلمة التي تم تداول مقطع فيديو لها وهي تستقبل طلابها في مدرسة ابتدائية بطريقة جميلة وبروح إيجابية، بعد أن طلب نائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد الكشف عن هويتها.
وقالت المعلمة التي تدعى شيخة النعيمي وتعمل اختصاصية اجتماعية في مدرسة عالية بمنطقة العين خلال مداخلة مع قناة “أبو ظبي”، إن أسعد مواقفها عندما ترى الأطفال قادمين إلى المدرسة بفرحة وليس بخوف، مشيرةً إلى أنهم أمانة.حسب “أخبار 24”.
وكان الشيخ محمد بن راشد قد نشر عبر حسابه بـ”تويتر”، مقطع فيديو للمعلمة وهي تستقبل طلابها بالمدرسة بطريقة جميلة، داعياً مَن يعرفها لأن يدله على اسمها.
#علوم_الدار تستضيف #شيخة_النعيمي التي اشاد بها #محمد_بن_راشد pic.twitter.com/SnSLFIT3sb
— علوم الدار (@oloumaldar) ٢٩ يناير ٢٠٢٠