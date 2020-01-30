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اخبار رياضية > بالفيديو.. حمدالله يكشف سبب حذفه حسابه في “تويتر” وحقيقة خلافة مع أمرابط
30/01/2020   8:32 ص

بالفيديو.. حمدالله يكشف سبب حذفه حسابه في “تويتر” وحقيقة خلافة مع أمرابط

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كشف لاعب نادي النصر المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله، السبب الذي جعله يحذف حسابه في موقع “تويتر” لفترة من الزمن، مبيناً حقيقة الخلاف مع زميله ومواطنه نور الدين أمرابط.

وقال حمدالله في لقائه ببرنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن الكثيرين من المتابعين كانوا يسبونه ويقولون كلاماً غير جيد، فقرر حذف الحساب من أجلهم حتى لا يأخذوا ذنوباً، أما هو فلا ينزعج من الهجوم عليه.

وأضاف أن زميله نور الدين أمرابط واحد من أفضل اللاعبين ليس في الدوري السعودي فقط بل في الدوريات العربية والجميع يستفيد ويتعلم منه، وأنه تمكن من خلق ثنائي معه قاد النصر للفوز بالألقاب. وفق “أخبار 24”.

وأكد حمدالله أنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين أمرابط وأن هذا مجرد كلام يردده بعض الأشخاص، مبيناً أن هناك أفراداً لا يجيدون إلا الحديث في أمور غير حقيقية.

 

بالفيديو.. حمدالله يكشف سبب حذفه حسابه في “تويتر” وحقيقة خلافة مع أمرابط

اخبار رياضية
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