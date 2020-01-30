“المرور”: الرجوع بالمركبة إلى الخلف في طرق عام لمسافة تزيد على 20 متراً مُخالفة.. وهذه غرامتها

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على 20 متراً يعد مُخالفة مرورية، تتراوح غرامتها ما بين 150 إلى 300 ريال.
وقالت إدارة المرور في رسالة لقائدي المركبات بتغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”: “إذا لم تتمكن من الخروج من الطريق العام بالشكل الآمن والنظامي، قم بالقيادة إلى المخرج التالي ولا تربك حركة المرور”.
إذا لم تتمكن من الخروج من الطريق العام بالشكل الآمن والنظامي، قم بالقيادة إلى المخرج التالي ولا تربك حركة المرور#المرور_السعودي#هدفنا_سلامتكم pic.twitter.com/2e3s9Ld18d
— #المرور_السعودي (@eMoroor) ٢٩ يناير ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.