دعا عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، الآباء إلى الحذر ممن وصفهن بـ”النسويات”؛ جراء تأثيرهن على عقول الفتيات.
وقال المطلق خلال إحدى حلقات برنامج “سؤال على الهاتف” بإذاعة “القرآن الكريم”، إن “هناك نسويات يؤثرن على بناتنا ويعملن على إشعار الفتاة بأنها في قلق ويدفعنها للانتحار وتزين لها الهروب والخروج من البلاد”.
وأضاف أن “بعض الفتيات جربن السير وراء هذا الأمر والهرب إلى الخارج ليصدمن بالواقع ويعملن في مطعم بتنظيف الأواني، بعدما كن معززات مكرمات في وطنهن وأسرهن”.
وتابع: “لا ترى من الآخرين هناك لها أي احترام حتى أن بعضهن أُصبن بأمراض نفسية لأنهن فوجئن بالأوضاع الصعبة بعدما كانت تعيش في نعمة عظيمة عند أهلها وكل أفراد الأسرة يحترمونها”.
وفق “أخبار 24”.