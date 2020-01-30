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أخبار محلية > مشرف خدمة “فرجت”: نتعاون مع “الإسكان” للإفراج عن السجناء على ذمة قضايا الإيجارات
30/01/2020   8:30 ص

مشرف خدمة “فرجت”: نتعاون مع “الإسكان” للإفراج عن السجناء على ذمة قضايا الإيجارات

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أعلن اللواء يحيى الغامدي مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوزارة الداخلية والمشرف على خدمة “فرجت” أن هناك تعاونا مع وزارة الإسكان فيما يتعلق بالمسجونين على ذمة قضايا تتعلق بالإيجارات.

وأوضح الغامدي -عبر برنامج “تم”- أن التعاون مع الوزارة يتم بتزويد “الإسكان” ببيانات المسجونين بسبب الإيجار، لافتاً إلى أن “الإسكان” لا تتوانى عن تسديد المبالغ عنهم، ومن ثم يُفرج عنهم.

وكان ماجد أبا الخيل متحدث منصة “جود الإسكان” أوضح خلال البرنامج أن المنصة يمكن أن تصل للمحتاج غير القادر على سداد قيمة الإيجار بشكل دقيق، ويُوثق ذلك عبر المنصة، على أن يختار المساهم الحالات، ويقوم بالسداد لها بكل سهولة. وفق “أخبار 24”.

مشرف خدمة “فرجت”: نتعاون مع “الإسكان” للإفراج عن السجناء على ذمة قضايا الإيجارات

أخبار محلية
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