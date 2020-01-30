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أخبار محلية > بالفيديو.. روبوت يستأصل ورماً لمريض في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض
30/01/2020   8:29 ص

بالفيديو.. روبوت يستأصل ورماً لمريض في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض

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أجرى روبوت عملية استئصال ورم خبيث أسفل المريء لرجل في العقد الخامس من العمر دون أي تدخل بشري، في إنجاز طبي سعودي بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود.

وأكد أعضاء من الفريق الطبي، وهم سعوديون بالكامل، أن الصعوبة تكمن فقط في تركيب جهاز الروبوت على الجسم البشري، وأنه تتم متابعة أداء الروبوت أثناء الجراحة.

وتستغرق معظم العمليات التي يجريها الروبوت مدة طويلة، يصل بعضها إلى 9 ساعات، وتحتاج إلى فريق تخدير عالي الخبرة، تحسبا لبعض الإجراءات الطبية، مثل إيقاف عمل إحدى الرئتين، كما حدث في مثل هذه العملية. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أحد أفراد الفريق أن الميزة في هذه العمليات أن التشافي يكون أسرع، ومدة بقاء المريض في المستشفى أقل، كما أن الألم بعد العملية يكون أخف.

بالفيديو.. روبوت يستأصل ورماً لمريض في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض

أخبار محلية
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