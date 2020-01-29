بالفيديو.. وفد من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية يزور ديوان المحاكمات العسكرية

استقبل رئيس ديوان المحاكمات العسكرية بوزارة الدفاع عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم الأربعاء، وفداً من طلاب كلية الملك عبدالعزيز الحربية، حيث تعرّفوا على مهام وواجبات الديوان وإجراءات مباشرة الدعوى العسكرية.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة عددا من طلاب الكلية أثناء زيارتهم لديوان المحاكمات العسكرية، حيث حضروا جانباً من جلسات المحاكمات العسكرية العلنية للتعرف على آلية المحاكمات في القضاء العسكري بالمملكة.
كما تضمّن برنامج الزيارة شرحاً عن طبيعة عمل واختصاصات القضاء العسكري، للتعرّف على نظام العقوبات العسكري وإجراءاته وعقوباته، حيث يحاكم الديوان عموم منسوبي ومتقاعدي القوات المسلحة مهما علت رتبهم العسكرية. حسب “أخبار 24”.
ديوان المحاكمات العسكرية بـ #وزارة_الدفاع يستقبل وفداً من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية. pic.twitter.com/rCF6QmyjTA
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) January 29, 2020